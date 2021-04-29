“Манчестер Сити” одержал победу над ПСЖ: Лига чемпионов, полуфинал
08:23, 29 Апрель, 2021
В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов ПСЖ дома принял “Манчестер Сити”.
Как передает «Арменпресс», “Манчестер Сити” удалось добиться преимущества благодаря голу, забитому в концовке матча. Игра завершилась со счетом - 1:2.
Хотя счет в матче открыли футболисты ПСЖ, отличился Маркиньос, однако “горожанам” во втором тайме удалось переломить ход матча. На 64-й минуте счет сравнял Кевин Де Брюйне, на 71-й минуте победный гол забил Рияд Марез.
Ответный матч между этими командами состоится 4-го мая.
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