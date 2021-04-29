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“Манчестер Сити” одержал победу над ПСЖ: Лига чемпионов, полуфинал

“Манчестер Сити” одержал победу над ПСЖ: Лига чемпионов, полуфинал

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов ПСЖ дома принял “Манчестер Сити”.

Как передает «Арменпресс», “Манчестер Сити” удалось добиться преимущества благодаря голу, забитому в концовке матча. Игра завершилась со счетом - 1:2.

Хотя счет в матче открыли футболисты ПСЖ, отличился Маркиньос, однако “горожанам” во втором тайме удалось переломить ход матча. На 64-й минуте счет сравнял Кевин Де Брюйне, на 71-й минуте победный гол забил Рияд Марез.

Ответный матч между этими командами состоится 4-го мая.


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