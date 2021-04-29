Газета “Айастани Анрапетутюн”: Во имя грядущих армянских побед

“После второй Арцахской войны армянскому народу предстоит пройти очень сложный и решающий путь. Сегодняшние реалии ставят перед нами задачу переосмысления и переоценки ряда явлений и символов, которые формируют нашу общественную жизнь и национальные ценности. Приближается 9 мая, которое вот уже 28 лет является днем Победы и гордости армянского народа. 28 лет мы отмечали его как тройной праздник, подводя итоги победы наших предков в Великой Отечественной войне, Дня освобождения Шуши и создания Армии обороны Арцаха. Конечно, ключевой составляющей тройного праздника было освобождение Шуши.

В силу нынешних реалий многим может показаться, что мы не сможем или, что намного опаснее, лишены права отмечать тройной праздник. Все эти месяцы я спрашивал себя, можем ли мы иметь право отмечать День 9 мая ... Сегодня я могу сказать с точностью - да. Мы не только можем, не только имеем право, но мы просто обязаны сделать это. Первая Республика Армения не устояла упадок, но сегодня мы празднуем героическую битву при Сардарапате, благодаря которой была восстановлена армянская государственность”.

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