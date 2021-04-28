Состоялась первая официальная двусторонняя встреча секретарей Совбезов Армении и Таджикистана

На “полях” заседания Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ в Душанбе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 28 апреля провел встречу с секретарем Совета безопасности с Таджикистана Насрулло Махмутзода.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СБ Армении, в начале встречи Армен Григорян поблагодарил Насрулло Махмутзода за теплый прием армянской делегации и организацию заседания Комитета секретарей ОДКБ на высоком уровне.

Стороны подчеркнули, что это первая официальная двусторонняя встреча секретарей Совбезов двух стран.

Армен Григорян отметил, что наши государства давно проводят успешную работу в рамках ОДКБ, выразив уверенность, что пора активизировать двусторонние отношения.

В целях развития армяно-таджикского сотрудничества Армен Григорян представил своему таджикскому коллеге опыт двустороннего сотрудничества с партнерами по ОДКБ, механизмы, которые уже показали свою эффективность, в частности, документы о планах сотрудничества. В этом контексте Армен Григорян предложил Насрулло Махмутзода начать двустороннюю работу по разработке такого документа.

Стороны выразили уверенность, что наличие такого документа станет хорошей основой для взаимовыгодной работы по ряду направлений безопасности между двумя странами.