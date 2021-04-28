Секретари Совбезов Армении и Казахстана обсудили возможности военно-промышленного сотрудничества

На “полях” заседания Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ в Душанбе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 28 апреля провел встречу с помощником президента, секретарем Совета безопасности Казахстана Асетом Исекешевым.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СБ Армении, стороны выразили уверенность в том, что армяно-казахстанские отношения имеют хорошую перспективу развития с учетом теплых связей между двумя народами, имеющими многолетнюю историю.

Армен Григорян подчеркнул, что и Армения, и Казахстан являются членами ОДКБ, Евразийского экономического союза, и это обстоятельство чрезвычайно важно с точки зрения возможностей двустороннего сотрудничества. Асет Исекешев подчеркнул, что армянские образовательные и культурные центры действуют более чем в 11 городах Казахстана, армянская община Казахстана играет активную роль в жизни страны.

В ходе встречи Григорян отметил, что Армения уделяет особое внимание развитию авиакосмической и военной промышленности и высоко ценит опыт, накопленный Казахстаном в этих сферах. Он выразил уверенность, что сотрудничество в вышеуказанных сферах представляет большой интерес для Армении.

В конце встречи стороны договорились о взаимных визитах.