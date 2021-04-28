Президент Молдавии объявила о роспуске парламента

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о роспуске парламента, досрочные выборы пройдут 11 июля.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, по ее словам, это решение позволит гражданам выбрать новый состав законодательного органа — который будет служить интересам народа и страны. Как уверена Санду, ее соотечественники пойдут по правильному пути, чтобы создать развитое и демократическое государство, где люди будут жить в мире и достатке.

"Нужно как можно скорее поставить точку в хаосе, в котором нас держал уходящий в отставку парламент, после выборов мы назначим ответственное правительство, которое будет поддерживать стабильное парламентское большинство", — заявила глава государства на брифинге.

Правительство должно выделить из госбюджета средства для подготовки и проведения голосования, добавила она.

В конце марта Санду обратилась в Конституционный суд за подтверждением права распустить парламент и провести досрочные выборы — поскольку депутаты дважды в течение трех месяцев не смогли сформировать правительство. В середине апреля КС признал, что президент может сделать это и должна определиться с датой выборов.

При этом ранее из-за режима ЧП, введенного с 1 апреля и до 30 мая из-за коронавируса, распустить парламент не могли. В среду Конституционный суд по инициативе пропрезидентской партии "Действие и солидарность" признал введение режима ЧП незаконным. Как утверждали политики, законодательный орган нарушил порядок при принятии этого решения.