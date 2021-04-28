Состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Армении и Швейцарии

28 апреля в удаленном режиме состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Республики Армения и Швейцарской Конфедерации. Делегацию из Армении возглавлял начальник департамента Европы МИД Тигран Самвелян, а швейцарскую – глава департамента Евразии Федерального Департамента иностранных дел Швейцарии, посол Анна Ифковиц Орнер․

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе консультаций собеседники, высоко оценив сформировавшиеся политические отношения между двумя странами, обсудили широкий круг вопросов армяно-швейцарской двусторонней повестки, затронув также вопросы экономических связей и наметив шаги по их укреплению и развитию.

Стороны коснулись деятельности, осуществляемой Швейцарским агентством развития и сотрудничества в Армении и обсудили вопросы, связанные с разработкой стратегии дальнейшего сотрудничества на период 2022-2025 гг..

Собеседники обсудили также перспективы сотрудничества и взаимной поддержки в рамках международных организаций.

В ходе консультаций состоялся обмен мнениями по ряду представляющих взаимный интерес вопросов международной и региональной повестки дня. Стороны ознакомились с позициями друг друга относительно региональных проблем.

Внимание участников было обращено на вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта и оказания гуманитарной помощи в сложившейся послевоенной ситуации. В этом контексте была отмечена важность формата сопредседательства Минской группы ОБСЕ в вопросе окончательного решения проблемы, в том числе по части статуса. Особое внимание было уделено имеющим безотлагательный характер вопросам военнопленных и оказания гуманитарной помощи.