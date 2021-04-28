КС Молдавии признал введение режима ЧП из-за коронавируса незаконным

Конституционный суд Молдавии в среду признал незаконным введение режима чрезвычайного положения из-за коронавируса. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила на заседании председатель КС Домника Маноле.

Парламент Молдавии 31 марта одобрил введение в республике режима ЧП из-за коронавируса на 60 дней – с 1 апреля до 30 мая. Это решение опротестовали депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность", а также депутат прорумынской Партии национального единства Октавиан Цыку. В своих обращениях к Конституционному суду они отметили, что был нарушен порядок введения чрезвычайного положения.

"Конституционный суд постановил признать неконституционным решение парламента от 31 марта. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит", - заявила Маноле.

Отмена действия режима ЧП автоматически позволяет проводить в стране выборы. Ранее КС признал право президента Майи Санду распустить парламент и назначить дату проведения досрочных выборов, однако она не могла подписать соответствующий указ, пока действовал режим ЧП.