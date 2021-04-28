В Армении от коронавируса уже вакцинированы более 2000 человек. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила и.о. министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

«Вакцинировано более 2 тысяч человек, что является низким показателем», - сказала Аванесян.

Хотя в мире наблюдается дефицит, страны с трудом получают дозы, Аванесян заверила, что они сделают все возможное, чтобы Армения получила вторую дозу AstraZeneca в нужное время.