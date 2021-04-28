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Европарламент призвал остановить строительство "Северного потока — 2"

Европарламент призвал остановить строительство "Северного потока — 2"

Европарламент призывает Евросоюз остановить реализацию проекта "Северный поток — 2". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, такой вывод следует из опубликованного проекта резолюции ЕП.

В среду депутаты Европарламента обсуждают отношения с Россией. Дискуссии идут по трем вопросам: ситуация у границ с Украиной, дело Алексея Навального, а также скандал вокруг Врбетицы в Чехии. Принятие резолюции ожидается в четверг по итогам пленарной сессии.

"Европарламент настаивает на том, что ЕС должен снизить свою энергетическую зависимость от России и призывает институты ЕС и страны-члены остановить завершение трубопровода "Северный поток — 2", - говорится в проекте документа.

Резолюции Европейского парламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.


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