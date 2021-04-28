Договоренность в силе: Авинян о закупке 1 млн доз вакцины Sputnik V

Договоренность о закупке 1 миллиона доз российской вакцины Sputnik V находится в силе. Как сообщает Арменпресс, в беседе с журналистами об этом сказал и.о. вице-премьера Армении Тигран Авинян, коснувшись вопроса о том, в силе ли договоренность премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президент России Владимира Путина о получении 1 млн доз вакцины.

«Да, эта договоренность в силе. И происходят определенные процессы. Мы будем использовать все возможные каналы и выделять средства, чтобы обеспечить импорт серьезной партии вакцины в этом году», - сказал Авинян.

Государство рассматривает все вакцины, одобренные в Армении.

И.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян напомнила, что два дня назад была получена вторая партия Sputnik V на 14 тысяч человек. И.о. министра отметила, что сразу импортировать все не получится, все страны получают вакцину по частям.

Коснувшись вопроса Арменпресс о запуске совместного производства Sputnik V в Армении, Авинян сказал, что еще необходимо изучить возможности. «Я думаю, что это можно организовать в нашем Институте молекулярной биологии. Нам нужно немного подробнее обсудить с нашими российскими коллегами, в какой степени можно будет организовать это производство здесь», - сказал он.