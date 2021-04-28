Государство стремится вакцинировать как можно больше граждан: Авинян

Государство хочет, чтобы как можно больше людей были вакцинированы от коронавируса, и политика в этом направлении будет направлена на то, чтобы убедить как можно больше людей вакцинироваться. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами заявил и.о. вице-премьера Армении Тигран Авинян.

Тигран Авинян, и.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян, генеральный директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Артавазд Ванян, муж и сестра Аванесян были вакцинированы AstraZeneca. Через 2 месяца они должны получить вторую дозу вакцины.

Тигран Авинян назвал вакцинацию одним из важнейших процессов в этом году. «Уровень вакцинации в разных странах оказал значительное влияние на внутреннее регулирование, туризм, отношения с другими странами и экономическую ситуацию в целом. Безусловно, наша политика должна заключаться в том, чтобы убедить как можно больше людей вакцинироваться», - сказал Авинян.

Он отметил, что вакцинация оказывает значительное влияние на количество заболеваний коронавирусом, подчеркнув, что, как показывает опыт других стран, количество вакцин имеет положительный эффект, поскольку в этих странах фиксируется относительно небольшое количество новых случаев коронавируса.

Анаит Аванесян сказала, что вакцинация на данный момент дает возможность избежать новых волн. «Мы постоянно находимся в состоянии тревоги, поскольку серьезность болезни увеличивается с каждой волной. В нашей стране количество тяжелых, крайне тяжелых случаев растет пропорционально, поскольку циркулируют разные штаммы. И исходя из обстоятельств мы должны предотвратить распространение болезни как можно скорее», - сказала и.о. министра.

Перед вакцинацией нет необходимости сдавать тест на антитела. При наличии естественного иммунитета вакцина повышает порог и наступает полная защита.

«Я всегда говорила, что в зависимости от наличия вакцины мы должны как можно больше расширять круг лиц, которых мы вакцинируем. У нас есть две беременные, которые были доставлены в больницу в критическом состоянии, и, на наш взгляд, если бы, например, их родственники, не входящие в группу риска, были вакцинированы, эти беременные не были бы в таком экстремальном состоянии. И есть много других случаев. Наша цель - иметь как можно больше вакцинированных граждан, которые обеспечат общественный иммунитет», - сказал Аванесян.

Коснувшись замечания журналиста о том, что возрастной предел для вакцинации AstraZeneca изначально был установлен в Армении с учетом возможности образования тромба, Аванесян сказала, что причинно-следственная связь окончательно не установлена. «В последнее время частота таких случаев практически равна нулю», - сказала он, добавив, что для тех, кто находится в группе риска, указание этого возрастного ограничения действует.