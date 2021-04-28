В президентских выборах в Сирии будет участвовать 51 кандидат

Народный совет (парламент) Сирии получил от высшего конституционного суда заявки 51 кандидата на участие в президентских выборах 26 мая. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает государственное агентство САНА.

"Глава Народного совета заявил о передаче со стороны высшего конституционного суда заявки от кандидата Хасана Рабии Рувейли на должность президента. Это 51-я заявка на участие в президентских выборах", - пишет агентство.

На выборах 2014 года было зарегистрировано 24 заявки, из них приняли участие в выборах три кандидата, включая действующего президента Башара Асада.