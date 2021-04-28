Главы Совбезов Армении и РФ обсудили вопросы сотрудничества и безопасности

На “полях” заседания Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ в Душанбе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 28 апреля провел встречу с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СБ Армении, стороны подчеркнули особые отношения между лидерами Армении и России и интенсивные контакты. Стороны подчеркнули важность развития сотрудничества между оборонными ведомствами и спецслужбами Армении и России.

В контексте обеспечения безопасности Армен Григорян коснулся масштабных реформ, проводимых в Вооруженных силах Армении, подчеркнув в этом вопросе важность взаимовыгодного сотрудничества Вооруженных Сил двух стран с учетом стратегического и союзнического характера отношений.

В свою очередь Николай Патрушев подчеркнул важность действительности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе, благодаря которой становится возможно восстановление нормальной жизнедеятельности в Нагорном Карабахе. Он также подчеркнул необходимость развития региональной инфраструктуры.

В ходе встречи состоялось подписание плана взаимодействия между аппаратами советов безопасности России и Армении на 2021-2022 годы.

По итогам встречи стороны договорились о взаимных визитах в ближайшее время.