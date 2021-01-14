Предстоящие на 29 апреля мероприятия
17:57, Апрель 28, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 21:42 Состоялась первая официальная двусторонняя встреча секретарей Совбезов Армении и Таджикистана
- 21:05 Умер участник первого полета с высадкой на Луну, астронавт Майкл Коллинз
- 20:44 Секретари Совбезов Армении и Казахстана обсудили возможности военно-промышленного сотрудничества
- 20:12 Президент Молдавии объявила о роспуске парламента
- 19:39 На армяно-азербайджанской границе пограничных происшествий не зафиксировано
- 19:36 Состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Армении и Швейцарии
- 19:27 КС Молдавии признал введение режима ЧП из-за коронавируса незаконным
- 19:19 В Армении от коронавируса уже вакцинированы более 2000 человек
- 19:17 В США за сутки выявили более 50 тысяч случаев COVID-19
- 19:11 Европарламент призвал остановить строительство "Северного потока — 2"
- 19:05 Договоренность в силе: Авинян о закупке 1 млн доз вакцины Sputnik V
- 19:02 Надеюсь, что отношения между Ираном и Арменией будут развиваться и укрепляться: Сейед Али Хаменеи
- 18:39 Государство стремится вакцинировать как можно больше граждан: Авинян
- 18:30 В президентских выборах в Сирии будет участвовать 51 кандидат
- 18:18 Главы Совбезов Армении и РФ обсудили вопросы сотрудничества и безопасности
- 17:58 Мы всегда чувствовали вашу поддержку, которая сейчас особенно важна: Пашинян принял французских парламентариев
- 17:57 Предстоящие на 29 апреля мероприятия
- 17:26 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 28-04-21
- 17:25 Азиатские индексы снизились - 28-04-21
- 17:12 Названы регионы России, лидирующие по числу убийств
- 17:01 IDpay: переводы из Армении в Россию и обратно
- 16:58 COVID-география в Грузии: Тбилиси лидирует по количеству инфицированных
- 16:51 Тигран Авинян и Анаит Аванесян вакцинировались против коронавируса вакциной AstraZeneca
- 16:49 Вакцину "ЭпиВакКорона" признали эффективной от всех штаммов COVID-19
- 16:46 Министр иностранных дел Литвы наградил литературоведа Феликса Бахчиняна
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