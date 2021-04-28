Названы регионы России, лидирующие по числу убийств

Больше всего убийств в первые три месяца этого года зарегистрировано в Татарстане, Красноярском крае и Московской области, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

"В текущем году наибольшее число убийств совершено в Республике Татарстан, Красноярском крае и Московской области (по 74)", - говорится в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

При этом, по информации ведомства, массив зарегистрированных в первом квартале убийств остается "относительно стабильным" – менее 2,2 тысячи.

В 167 случаях возбуждению уголовного дела по факту убийства предшествовало безвестное исчезновение человека.