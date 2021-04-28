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COVID-география в Грузии: Тбилиси лидирует по количеству инфицированных

COVID-география в Грузии: Тбилиси лидирует по количеству инфицированных

Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 29 487 тестов на коронавирус и выявлено 1 551 случай заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 27 апреля составляет 5,26%, за две недели – 4,39%, за семь дней – 4,63%,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Из 1 578 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 918. В регионах же ситуация следующая:

  • Аджария – 121
  • Имерети – 82
  • Квемо Картли – 69
  • Шида Картли – 61
  • Гурия – 32
  • Самегрело - Земо Сванети – 130
  • Кахети – 48
  • Мцхета-Мтианети – 35
  • Самцхе-Джавахети – 12
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 3.

На данный момент в Грузии 14 482 активных случая, из них 3 780 нуждаются в стационарном лечении, 707 человек находятся в ковид-гостиницах, 9 995 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 732 пациентов тяжелое, 156 подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.


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