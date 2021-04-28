IDpay: переводы из Армении в Россию и обратно

Через приложение IDpay уже возможно получать денежные переводы из Армении, а переводы из России стали доступны более широкой аудитории, кроме этого, еще и беспрецедентно выгодны. Для совершения перевода в обоих случаях необходимо знать лишь номер телефона получателя.

Если вначале через мобильное приложение IDpay клиентам IDBank-а переводы из России могли совершать только граждане РФ, то на данный момент услуга доступна также для граждан РА . Принцип тот же: необходимо пройти дистанционную идентификацию по паспорту РА, прикрепить Вашу карту от любого российского банка систем VISA, Mastercard или МИР к приложению IDpay и мгновенно пополнить счет или карту клиентов IDBank-а по беспрецедентно выгодным условиям - с комиссией всего 0,5% от суммы перевода.

Необходимо только выбрать из контактов или ввести вручную номер телефона получателя, который тот прикрепил к карте или счету IDBank-а. Клиенты IDBank-а в любой момент могут прикрепить карту или счет к своему номеру телефона, а также изменить номер, прикрепленный к карте или счету в разделе «Счета» на платформе IDBanking.am.

Переводы из Армении в Россию выполняются с помощью приложения Idram&IDBank на приложение IDpay, и для этого отправителю опять же достаточно знать лишь номер телефона получателя, зарегистрированный в приложении IDpay. Кроме того, для осуществления переводов в Россию, на данный момент необходимо иметь счет в рублях в IDBank-е, который можно с легкостью и бесплатно открыть онлайн, в течение нескольких секунд. Комиссия за денежные переводы из Армении в Россию также максимально выгодна - всего 0,9%. Полученную на счет кошелька IDpay сумму получатель может перевести на карту любого российского банка и далее распоряжаться средствами на свое усмотрение.

По словам директора цифрового банкинга IDBank-а Сергея Аракеляна, создавая услугу совместно с российскими партнерами, были учтены основные отзывы клиентов. «Принцип «Все вокруг клиента и для него» действует и в этом случае: отныне клиенты IDBank-а имеют возможность не только получать мгновенные переводы из РФ, но также и переводить деньги в Россию. «Быстрее звонка»: говорим мы, так как IDpay — это современное технологическое решение, которое делает пространство и расстояние незаметным», - сказал Сергей Аракелян.

Операционный директор компании «Универсальные платежные технологии» (ООО «УПТ») Феликс Хачатрян отметил, что обещанные улучшения не заставили долго ждать, и уже сегодня через приложение IDpay могут идентифицироваться и выполнять переводы как граждане России, так и Армении, что делает услугу более востребованной.

IDpay действует на платформе ЗАО «Совкомбанк» и является совместным проектом Idram-а, IDBank-а и российской компании «Универсальные платежные технологии»

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