Вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора эффективна против всех штаммов коронавируса, заявила заместитель генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра "Вектор" Татьяна Непомнящих.

Она отметила, что "сейчас возникает важный вопрос, насколько изменяемые штаммы потребуют изменения состава вакцины, актуальна ли вакцина. Мы постоянно отслеживаем, анализируем, смотрим в каких районах (S-белка коронавируса) появляется мутация. И в настоящее время в области наших пептидов используемых мутаций не обнаружено",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ранее в научном центре "Вектор" "Интерфаксу" сообщили, что вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" должна быть не менее эффективной от индийского штамма коронавируса. В "Векторе" добавили, что Россия в скором времени получит образец индийского штамма и на его полное изучение уйдет два месяца.

Вице-премьер Татьяна Голикова 27 апреля рассказала о том, что новые штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах России. По ее словам, в 48 регионах выявлен британский штамм, в 11 - южноафриканский, при этом в 22 регионах циркулируют штаммы, которые имеют отдельные мутации. При этом Голикова напомнила, что отечественные вакцины эффективны от британского и южноафриканского штаммов коронавируса.