Министр иностранных дел Литвы наградил литературоведа Феликса Бахчиняна

За вклад в укрепление армяно-литовских литературных и культурных связей министр иностранных дел Литовской Республики Габриэлиюс Ландсбергис писателю, литературоведу, переводчику Феликсу Бахчиняну вручил грамоту министерства.

“Грамота вручена по случаю 30-летия нашей независимости. Литва была первой страной, признавшей в 1991 году независимость Армении. В те годы я переводил произведения литовских классиков на армянский язык, также и произведения основателя их литературы Кристиана Донелайтиса, произведения великих литовских поэтов, писавших еще до советских времен”, - рассказал Бахчинян Арменпресс.

По его словам, знаменательно, что министр иностранных дел Литвы наградил его именно в Армении. “У него был напряженный рабочий график, но мы говорили около часа. Я помню годы, которые провел в Литве, когда учился в Вильнюсском государственном университете. Беседа была приятной и для министра, и для меня”, - сказал Бахчинян, добавив, что несколько дней назад вышла в свет монография великого литовского общественного деятеля, профессора Лансбергиса, листажом около 300 страниц. Она была опубликована до приезда министра в Армению.

Бахчинян подчеркнул, что он продолжает свою деятельность по популяризации литовской литературы.

Литературный критик, переводчик, академик Академии общественных наук Грузии Феликс Бахчинян родился 22 сентября 1950 года в городе Алаверди. Он окончил Ванадзорский педагогический институт, филологический факультет, изучал армяно-литовские литературные и культурные связи в Вильнюсском государственном университете. Работал в ряде республиканских газет, был советником губернатора Лори, основал независимый армяно-грузинский литературный журнал “Айос-Картлос” и Фонд “Фритьоф Нансен”.

Он автор более 100 книг.