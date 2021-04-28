КРОУ опубликовал отчет о своей деятельности за 2020 год

Комиссия по регулированию общественных услуг представила отчет о деятельности за 2020 год. Арменпресс представляет сообщение, распространенное Комиссией по регулированию общественных услуг.

“Согласно статье 14 Закона Республики Армения “Об органе регулирования общественных услуг” Комиссия по регулированию общественных услуг Республики Армения представляет отчет о деятельности комиссии за 2020 год, который будет опубликован в прессе до 1 мая этого года.

В отдельных разделах представлена информация о законодательных инициативах, изменениях в правовых актах комиссии, тарифной политике, лицензировании, защите интересов потребителей, анализе финансово-хозяйственной деятельности регулируемых компаний, согласовании инвестиционных программ, мониторинге закупочных операций, электронных коммуникациях, международных коммуникаций о проделанной работе по направлениям сотрудничества, а также о доходах бюджета, предусмотренных Комиссией в 2020 году”.