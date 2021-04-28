Делегации России и США на встрече в Вене обсудят ядерную сделку с Ираном

Делегации РФ и США планируют провести в четверг встречу по иранской ядерной сделке, заявил в среду постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Как и в ходе предыдущих раундов, планируется двусторонняя встреча российской и американской делегаций, ближайшая запланирована на завтра, 29 апреля", - сказал Ульянов журналистам,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Третий раунд переговоров по ядерной сделке в Вене начался во вторник с официального заседания Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, прошедшего на уровне политдиректоров. Ульянов возглавляет российскую делегацию.