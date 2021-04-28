На встрече глав парламентов Арарат Мирзоян поднял вопрос армянских пленных

Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян на встрече руководителей парламентов на тему “Роль парламентариев в укреплении международного мира и доверия” поднял вопрос о незаконно задерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных. Об этом Арменпресс осведомился с сайта Национального собрания.

Мирзоян в первую очередь подчеркнул важность первого заседания Народного собрания Туркменистана первого созыва (Милли Генгеш), которое состоялось 14 апреля этого года (Халк Генгеш). “Это знаменательное событие завершило процесс конституционных реформ, начатый в 2019 году, и позвольте мне поздравить всех Вас с этим событием и пожелать новых достижений, мира и процветания”, - отметил председатель НС.

Он напомнил, что по инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея (Ассамблея) ООН единогласно приняла резолюцию об объявлении 2021 года Международным годом мира и доверия, соавторами которой являются 73 страны, в том числе Республика Армения.

Это событие, несомненно, демонстрирует содействие международного сообщества миролюбивой и нейтральной внешней политике Туркменистана, проводимой ею во имя всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития. В прошлом году в Туркменистане отметили 25-летие признания ООН постоянного нейтралитета, который является основой внутренней и внешней политики страны. Провозгласив нейтралитет, Туркменистан вступил на новый этап своей истории, направленный на развитие межгосударственных отношений со всеми странами мира на принципах добрососедства, равноправия и взаимного уважения. Постоянный нейтралитет Туркменистана - эффективный инструмент для установления мирного международного сотрудничества, обеспечения стабильности и безопасности”, - сказал Мирзоян.

Он подчеркнул, что в быстро меняющемся мире международное сотрудничество, основанное на доверии, является наиболее важным и эффективным способом решения проблем, стоящих перед мировым сообществом.

“Парламентарии как избранные представители своих народов выполняют важнейшие функции по внесению вклада в процессы международного мира и укрепления доверия, которые, разумеется, основаны на задаче обеспечения всеохватного и конструктивного диалога. Законодатели могут сыграть важную роль в организации такого диалога, направленного на создание безопасного, надежного, стабильного и мирного сообщества”, - сказал Мирзоян.

Он отметил, что интенсификация межпарламентского диалога может стать прочной основой для укрепления доверия, способствуя постепенному росту потенциала политического, экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества между двумя странами.

“В то же время, в прошлом году мы все стали свидетелями действий и политики, которые противоречат мирным чаяниям народов наших стран. Несмотря на призывы генсека ООН и на международный гуманитарный кризис, Азербайджан в конце сентября 2020 года при полной и открытой поддержке Турции и при участии наемников из различных террористических организаций на Ближнем Востоке развязал широкомасштабную военную агрессию против Нагорного Карабаха”, - сказал он.

Мирзоян сообщил, что на протяжении всей войны азербайджанские вооруженные силы нападали на мирных жителей и на жизненно важные объекты инфраструктуры, оскверняли и разрушали армянское историческое, культурное и религиозное наследие Нагорного Карабаха, включая храмы, церкви и другие религиозные и исторические памятники. Памятники армянским маршалам и генералам, которые воевали и победили нацизм и фашизм во время Великой Отечественной войны. Против мирного населения были применены боеприпасы, содержащие элементы химического оружия. Азербайджан по-прежнему грубо нарушает достигнутые договоренности и продолжает незаконно задерживать сотни армянских военнопленных и мирных жителей. Существуют неоспоримые и подтвержденные факты о том, сколько заключенных было замучено, искалечено и даже убито. Эти преступления были сняты на видео и распространены в социальных сетях и получили широкое признание в азербайджанском обществе. А недавнее открытие в Баку так называемого “парка”, посвященного войне в Нагорном Карабахе, является ярким свидетельством ненависти и межнациональной розни”, - сказал Мирзоян.

Он подчеркнул, что только устранение последствий азербайджанской агрессии и определение статуса Нагорного Карабаха на основе права народа на самоопределение могут создать условия для мира и стабильности в регионе.