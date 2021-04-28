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На встрече глав парламентов Арарат Мирзоян поднял вопрос армянских пленных

На встрече глав парламентов Арарат Мирзоян поднял вопрос армянских пленных

Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян на встрече руководителей парламентов на тему “Роль парламентариев в укреплении международного мира и доверия” поднял вопрос о незаконно задерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных. Об этом Арменпресс осведомился с сайта Национального собрания.

Мирзоян в первую очередь подчеркнул важность первого заседания Народного собрания Туркменистана первого созыва (Милли Генгеш), которое состоялось 14 апреля этого года (Халк Генгеш). “Это знаменательное событие завершило процесс конституционных реформ, начатый в 2019 году, и позвольте мне поздравить всех Вас с этим событием и пожелать новых достижений, мира и процветания”, - отметил председатель НС.

Он напомнил, что по инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея (Ассамблея) ООН единогласно приняла резолюцию об объявлении 2021 года Международным годом мира и доверия, соавторами которой являются 73 страны, в том числе Республика Армения.

Это событие, несомненно, демонстрирует содействие международного сообщества миролюбивой и нейтральной внешней политике Туркменистана, проводимой ею во имя всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития. В прошлом году в Туркменистане отметили 25-летие признания ООН постоянного нейтралитета, который является основой внутренней и внешней политики страны. Провозгласив нейтралитет, Туркменистан вступил на новый этап своей истории, направленный на развитие межгосударственных отношений со всеми странами мира на принципах добрососедства, равноправия и взаимного уважения. Постоянный нейтралитет Туркменистана - эффективный инструмент для установления мирного международного сотрудничества, обеспечения стабильности и безопасности”, - сказал Мирзоян.

Он подчеркнул, что в быстро меняющемся мире международное сотрудничество, основанное на доверии, является наиболее важным и эффективным способом решения проблем, стоящих перед мировым сообществом.

“Парламентарии как избранные представители своих народов выполняют важнейшие функции по внесению вклада в процессы международного мира и укрепления доверия, которые, разумеется, основаны на задаче обеспечения всеохватного и конструктивного диалога. Законодатели могут сыграть важную роль в организации такого диалога, направленного на создание безопасного, надежного, стабильного и мирного сообщества”, - сказал Мирзоян.

Он отметил, что интенсификация межпарламентского диалога может стать прочной основой для укрепления доверия, способствуя постепенному росту потенциала политического, экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества между двумя странами.

“В то же время, в прошлом году мы все стали свидетелями действий и политики, которые противоречат мирным чаяниям народов наших стран. Несмотря на призывы генсека ООН  и на международный гуманитарный кризис, Азербайджан в конце сентября 2020 года при полной и открытой поддержке Турции и при участии наемников из различных террористических организаций на Ближнем Востоке развязал широкомасштабную военную агрессию против Нагорного Карабаха”, - сказал он.

Мирзоян сообщил, что на протяжении всей войны азербайджанские вооруженные силы нападали на мирных жителей и на жизненно важные объекты инфраструктуры, оскверняли и разрушали армянское историческое, культурное и религиозное наследие Нагорного Карабаха, включая храмы, церкви и другие религиозные и исторические памятники. Памятники армянским маршалам и генералам, которые воевали и победили нацизм и фашизм во время Великой Отечественной войны. Против мирного населения были применены боеприпасы, содержащие элементы химического оружия. Азербайджан по-прежнему грубо нарушает достигнутые договоренности и продолжает незаконно задерживать сотни армянских военнопленных и мирных жителей. Существуют неоспоримые и подтвержденные факты о том, сколько заключенных было замучено, искалечено и даже убито. Эти преступления были сняты на видео и распространены в социальных сетях и получили широкое признание в азербайджанском обществе. А недавнее открытие в Баку так называемого “парка”, посвященного войне в Нагорном Карабахе, является ярким свидетельством ненависти и межнациональной розни”, - сказал Мирзоян.

Он подчеркнул, что только устранение последствий азербайджанской агрессии и определение статуса Нагорного Карабаха на основе права народа на самоопределение могут создать условия для мира и стабильности в регионе.


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