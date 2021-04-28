Горжусь тем, что золотую медаль мы завоевали 24 апреля: Акоп Серобян

Главный тренер сборной Армении по гимнастике Акоп Серобян золотую медаль, полученную Артуром Давтяном, считает особенной, так как она была завоевана 24 апреля.

“Этот чемпионат Европы был уникальным. И для меня и для всех участников. Во время войны я говорил, что нашей войной будет чемпионат Европы и мы его выиграе. Что и случилось с нами. Я счастлив, спасибо, ребята. Я очень горжусь Вами. Наши мальчики большие патриоты. Самое главное, что 24 апреля мы выиграли золотую медаль”, - сказал Серобян на пресс-конференции в Арменпресс. По его словам, Международная федерация предупредила Давтяна о символе Геноцида - незабудке во время церемонии награждения, но он надел его с гордостью.

“Мы на Олимпийских играх будем выступать по двум видам - опорные прыжки и на снаряде конь. Артур - многосторонний спортсмен, мы поедем в Токио после большой работы со снарядом”, - сказал специалист.

Член сборной Армении по гимнастике Артур Давтян стал золотым призером чемпионата Европы в упражнениях на коне. В финале упражнений на коне у Армении было два представителя: Артур Давтян и Гагик Хачикян.

Артур Давтян в этом упражнении набрал 14 266 очков и стал чемпионом чемпионата Европы. Никита Нагорный из России в этом упражнении завоевал серебряную медаль с 14 266 очками, а Джо Фрейзер из Великобритании финишировал в тройке лидеров с 14 066 очками.

Гагик Хачикян еще заявит о себе.