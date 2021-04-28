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Спектакль Самсона Мовсесяна “Кристофер” на международном фестивале удостоился двух премий

Спектакль Самсона Мовсесяна “Кристофер” на международном фестивале удостоился двух премий

Ереванский Государственный театр кукол  в Кракове участвовал в 8-м Международном театральном фестивале “Wschod-Zachod”. Труппа представила спектакль “Кристофер”.

 Арменпресс передает сообщение театра, что спектакль победил в двух номинациях.

Грачья Гюмбалян в главной роли Кристофера был назван лучшим актером, а режиссер спектакля Самсон Мовсесян - лучшим драматическим режиссером.

“Кристофер” рассказывает историю 15-летнего мальчика - аутиста. Мальчик живет со своим отцом в Суиндоне, в Великобритании, где и происходят события спектакля. Мать Кристофера умерла два года назад от сердечного приступа. Все начинается с того, что Кристофер обнаруживает в парке убитую собаку соседа.


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