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Минздрав Японии примет решение по вакцине от компании Moderna 20 мая

Минздрав Японии примет решение по вакцине от компании Moderna 20 мая

Комиссия министерства здравоохранения Японии на заседании 20 мая может принять решение о том, стоит ли одобрить использование вакцины против COVID-19 компании Moderna. Как передает Арменпресс, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на правительственные источники.

Японский партнер компании Moderna - Takeda Pharmaceutical Co. сообщил 5 марта, что подал заявку на одобрение Министерства здравоохранения на импорт и распространение вакцины.

Если комиссия Минздрава Японии даст одобрение на использование вакцины от Moderna, то уже на следующий день - 21 мая министр здравоохранения Норихиса Тамура может издать официальное разрешение на ее применение.

Япония заключила соглашение с компанией Moderna о поставке 50 млн доз вакцины, что достаточно для вакцинации примерно одной пятой всего населения страны. Одобрение использования вакцины от Moderna поможет ускорить развертывание программы иммунизации в стране в преддверии летних Олимпийских игр в Токио.

Япония начала свою программу вакцинации в середине февраля. На данный момент здесь привито чуть более 1% населения.

Ранее страна подписала контракты на поставки вакцины с Pfizer, AstraZeneca и Moderna. На сегодняшний день сертификацию прошла только вакцина Pfizer.

По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии COVID-19 в стране заразились 576 тыс.870 человек, скончались более 10 тыс.


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