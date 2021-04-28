Минздрав Японии примет решение по вакцине от компании Moderna 20 мая

Комиссия министерства здравоохранения Японии на заседании 20 мая может принять решение о том, стоит ли одобрить использование вакцины против COVID-19 компании Moderna. Как передает Арменпресс, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на правительственные источники.

Японский партнер компании Moderna - Takeda Pharmaceutical Co. сообщил 5 марта, что подал заявку на одобрение Министерства здравоохранения на импорт и распространение вакцины.

Если комиссия Минздрава Японии даст одобрение на использование вакцины от Moderna, то уже на следующий день - 21 мая министр здравоохранения Норихиса Тамура может издать официальное разрешение на ее применение.

Япония заключила соглашение с компанией Moderna о поставке 50 млн доз вакцины, что достаточно для вакцинации примерно одной пятой всего населения страны. Одобрение использования вакцины от Moderna поможет ускорить развертывание программы иммунизации в стране в преддверии летних Олимпийских игр в Токио.

Япония начала свою программу вакцинации в середине февраля. На данный момент здесь привито чуть более 1% населения.

Ранее страна подписала контракты на поставки вакцины с Pfizer, AstraZeneca и Moderna. На сегодняшний день сертификацию прошла только вакцина Pfizer.

По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии COVID-19 в стране заразились 576 тыс.870 человек, скончались более 10 тыс.