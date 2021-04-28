В стране продолжается процесс вакцинации, на данный момент использованa 2 641 доза вакцины. На пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс заместитель генерального директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, руководитель Национальной программы иммунизации Гаяне Саакян отметила, что серьезных проблем со здоровьем среди всех вакцинированных не зарегистрировано.

“Это всего лишь ожидаемые реакции, о чем мы обычно говорим - небольшая температура, общая слабость, симптомы гриппа, которые проходят в короткие сроки. Процесс вакцинации продолжается, скажу, что мы ежедневно фиксируем рост прививок на 4-5%. В страну ввезено 24 тысячи доз вакцины “АстраЗенека”. “Спутник V” завозен двумя партиями, и в ближайшее время ждем вакцину “Sinovak” китайского производства. В будущем появятся и другие вакцины”, - сказала Гаяне Саакян. По ее словам, в более чем в 170 странах мира введено 1,1 миллиарда доз вакцины. Введено около 200 миллионов доз вакцины “AstraZeneca”.

Гаяне Саакян также сообщила, что в республике изменен порядок вакцинации. Если раньше поликлиники работали по 5 рабочих дней, то теперь они будут работать и по субботам и воскресеньям с 10:00 до 16:00. Согласно другой поправке, все граждане старше 18 лет, как из групп риска, так и другие, могут быть вакцинированы вакциной “AstraZenec”. Вакцинальная политика “Sputnik V” пока не изменилась, будут вакцинированы группы риска до 54 лет. Следующее изменение касается поликлиник. То есть гражданам, желающим пройти вакцинацию, необязательно идти в поликлинику, где они состоят на учете. Они по предварительной записи могут обратиться в любую поликлинику. Согласно другой поправке, иностранные граждане, имеющие разрешение на временное проживание в стране, также могут быть вакцинированы.

На вопрос, нужно ли проводить какие-либо обследования перед вакцинацией, Гаяне Саакян ответила, что в этом нет необходимости.

“Нет необходимости в анализе крови или подсчете тромбоцитов. Нет необходимости даже проходить тест на COVID-19 и проверять наличие антител”, - сказала Гаяне Саакян, подчеркнув, что главная цель - максимально предотвратить смертельные случаи, облегчить проблемы здоровья. По ее словам, четких сроков действия вакцины пока нет.