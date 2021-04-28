Замминистра НОКС в Болгарии будет присутствовать на мировом рейтинговом турнире Олимпийских игр

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян отправится в Болгарию для участия в мировом рейтинговом турнире Олимпийских игр.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на официальном сайте правительства Армении.

“Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Карен Гилоян с 5по 9 мая 2021 года командирован в Республику Болгария (София) для участия в мировом рейтинговом турнире Олимпийских игр”, - говорится в сообщении.