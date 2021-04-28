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Йеменские мятежники заявили об авиаударе по базе саудовских ВВС

Йеменские мятежники заявили об авиаударе по базе саудовских ВВС

 Официальный представитель вооруженных сил йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) бригадный генерал Яхья Сариа заявил о новом авиаударе, нанесенном по территории Саудовской Аравии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"ВВС предприняли контратаку, целью которой стала авиабаза имени короля Халида, с использованием беспилотного летательного аппарата типа "Касеф-2", удар был точным", - написал он в среду на своей странице в Twitter. Сариа вновь назвал действия мятежников "ответом на эскалацию агрессии и тотальную осаду йеменского народа".

26 апреля он также сообщал об обстреле этой базы с помощью беспилотника.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Мятежники систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия с ее инфраструктурой, в том числе нефтяной.


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