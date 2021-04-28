Йеменские мятежники заявили об авиаударе по базе саудовских ВВС

Официальный представитель вооруженных сил йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) бригадный генерал Яхья Сариа заявил о новом авиаударе, нанесенном по территории Саудовской Аравии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"ВВС предприняли контратаку, целью которой стала авиабаза имени короля Халида, с использованием беспилотного летательного аппарата типа "Касеф-2", удар был точным", - написал он в среду на своей странице в Twitter. Сариа вновь назвал действия мятежников "ответом на эскалацию агрессии и тотальную осаду йеменского народа".

26 апреля он также сообщал об обстреле этой базы с помощью беспилотника.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Мятежники систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия с ее инфраструктурой, в том числе нефтяной.