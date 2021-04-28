Мгер Григорян и посол Ирана в Армении обсудили возможные направления развития отношений

Исполняющий обязанности вице-премьера Мгер Григорян принял посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббас Бадахшана Зогури. Об этом Арменпресс сообщили в офисе Мгера Григоряна.

Приветствуя посла, Мгер Григорян отметил значение отношений и сотрудничества в различных сферах с дружественным Ираном и высоко оценил их, подчеркнув, что Армения и Иран имеют большую повестку двусторонних отношений.

Посол Ирана, поблагодарив за прием и содержательное обращение к двусторонним отношениям, отметил, что Армения для Ирана - дружественная и братская страна, успехи которой важны и для них.

Собеседники обсудили возможные направления развития двусторонних отношений, коснувшись сфер энергетики, транспорта и экономики.

В ходе обсуждения состоялся также обмен мнениями о расширении сотрудничества в рамках ЕАЭС, а также о перспективе выхода Ирана на рынок союза через Армению, являющуюся членом ЕАЭС.

Мгер Григорян и Аббас Бадахшан Зогури обоюдно подчеркнули большой потенциал для развития двусторонних отношений и необходимость совместных усилий в этом направлении. Были обсуждены возможности активизации контактов между частными секторами двух стран и все имеющиеся для этого предпосылки.

Также обсуждались региональные развития.