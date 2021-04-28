Авинян принял участие в заседании программы “Инновационные решения для реализации ЦУР в Армении”

Исполняющий обязанности вице-премьера Республики Армения Тигран Авинян 28 апреля в формате видеоконференции принял участие в заседании руководительского состава программы “Инновационные решения для реализации ЦУР в Армении”.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Авиняна, выступив с приветственной речью в качестве сопредседателя совета, исполняющий обязанности вице-премьера отметил, что Национальный инновационный центр достижения целей устойчивого развития Армении - единственный и первый в своем роде национальный инновационный центр, созданный совместно правительством и Постоянным представительством ООН. Центр создан при финансовой поддержке Российской Федерации, став образцом для создания ПРООН аналогичных инновационных центров в 60 странах мира.

Он отметил, что Центр ЦУР стал одним из ключевых партнеров правительства в области инноваций, быстро и гибко реагируя на различные вызовы, включая коронавирус и войну, и на переформулированные приоритеты правительства.

Тигран Авинян подчеркнул, что в рамках “Повестки 2030” Армения с учетом своих обязательств перед другими странами-членами ООН привержена реализации “17 целей устойчивого развития” и, соответственно видение развития Армении, основанное на инклюзивном и устойчивом росте, всестороннем развитии человеческого капитала и антропоцентрических подходах, полностью соответствует этому обязательству.

В этой связи исполняющий обязанности вице-премьера рассмотрел роль Центра инноваций в области ЦУР как связующего звена между правительством, ООН, частным сектором и академией в достижении ЦУР, добавив, что правительство склонно поощрять финансирование центра разными структурами для реализации новых проектов.

В заседании руководительского совета программы “Инновационные решения для реализации ЦУР в Армении” приняли участие постоянный координатор ООН в Армении, сопредседатель Совета Шомби Шарп, и.о. постоянного представителя Программы развития ООН в Армении Микаэла Стойкоска, представители правительства и посольства России, а также Фонда целевого развития Россия-ПРООН и др. В ходе заседания были подведены итоги программы “Инновационные решения для реализации ЦУР в Армении” и представлены результаты. В конце заседания были обсуждены перспективы продолжения программы, а также намечены дальнейшие шаги.

Поддерживая Армению в ее приверженности целям устойчивого развития в 2018 году, Центр ЦУР предоставил правительству Армении инновационные инструменты в ряде сфер, включая туризм, здравоохранение, налогообложение, окружающую среду и т.д., а также оказал помощь в разработке основанной на фактах политики и предоставлении услуг.