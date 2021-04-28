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Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей

Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей

Американский рэпер в интервью изданию The Sunday Times рассказал, как он и Бейонсе воспитывают детей, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Рэпер считает, что родители часто навязывают свой выбор, в частности, когда речь заходит о карьере. И это не правильно. Jay-Z уверяет, что не собирается заставлять наследников продолжать его дело. Он считает, что самое важно для ребенка — это чувствовать любовь и поддержку.

"Моя задача состоит в том, чтобы обеспечить любящую атмосферу, быть крайне внимательным к тому, кем мои дети захотят стать", — говорит Jay-Z.

Jay-Z и Бейонсе поженились в 2008 году. Пара воспитывает двух дочерей — Блю Айви и Руми и сына Сэра.

 


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