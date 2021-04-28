Новоназначенный посол Болгарии вручил Армену Саргсяну верительные грамоты

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял верительные грамоты от новоназначенного посла Республики Болгария в Республике Армения Калина Анастасова. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

Президент республики поздравил новоназначенного посла и пожелал ему успехов. Отношения между Арменией и Болгарией всегда строились на основе прочных исторических и культурных связей между двумя народами и традиционной дружбы. Было отмечено, что в следующем году исполняется тридцатая годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами.

Посол Анастасов ответил, что он приложит максимум усилий для продвижения двусторонних связей и сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

Подчеркнув, что армяно-болгарские отношения имеют большой потенциал развития, президент Саргсян отметил, что ожидает, что посол своей активной работой будет способствовать их реализации.

Посол Анастасов вручил президенту Армении письмо президента Болгарии, в котором Румен Радев подтверждал приглашение президенту Армении посетить Болгарию с официальным визитом.

Президент республики и посол Болгарии коснулись повестки двусторонних отношений, отметили, что существуют большие возможности для реализации совместных программ.