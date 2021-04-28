Россия направит Индии крупную партию медицинской помощи

Россия в ближайшие дни срочным рейсом МЧС направит в Индию крупную партию медпомощи для противодействию коронавирусу. Как передает Арменпресс, об этом сообщил МИД РФ.

"Руководством Российской Федерации принято решение в духе дружбы и особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией и в целях борьбы с резким ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией направить в Индию срочным рейсом МЧС России крупную партию помощи, включающей кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, антиковидные препараты и другие необходимые медицинские и лекарственные средства", - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

Там отмечается, что "доставка вышеуказанной помощи запланирована на ближайшие дни".