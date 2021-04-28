Никол Пашинян видит необходимость новых программ, стимулирующих рост пахотных земель

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян в Котайкской области провел совещание, в ходе которого указал на необходимость увеличения в регионе возделываемых пахотных земель.

“Хочу представить статистику, которая, по сути, характерна для всех регионов Армении. В Котайкской области обрабатывается только 37% пахотных земель. Другими словами, большая часть земель остается невозделанной, это фундаментальная проблема и для Республики Армения, и для Котайкской области. Лишь в двух регионах страны возделывается больше 50% пахотных земель - в Араратской и в Армавирской областях. В других регионах более 50% пашни практически не обрабатывается”, - как сообщает Арменпресс, заявил и. о. премьера.

Он сказал, что есть проблема с информированием общественности о содержании программ, принятых правительством на данный момент, люди должны знать о возможности получения поддержки в области сельского хозяйства. Я считаю, что нам нужно вводить новые программы. В связи с этим считаю, что в ближайшее время мы внедрим программу, согласно которой, если землевладелец будет пользоваться капельным поливом или распылением воды, он будет освобожден от уплаты 5-летней арендной платы за поливную воду. Это возможно. В ближайшее время мы примем это решение де-юре, и мы будем регулировать этот процесс”, - сказал он.

Никол Пашинян отметил, что 74% пахотных земель в республике вообще не орошаются. По словам Никола Пашиняна, эти направления должны для правительства быть приоритетными. “То есть в наших планах должно быть определенное изменение статистики из года в год”, - подчеркнул и. о. премьер-министра.