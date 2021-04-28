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СМИ: 18 человек пострадали в результате нападения на детский сад в Китае

СМИ: 18 человек пострадали в результате нападения на детский сад в Китае
18 человек получили ранения в результате нападения мужчины с ножом на детский сад в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. Как сообщил в четверг информационный портал "Пэнпай", среди пострадавших 16 детей и двое воспитателей, передает Арменпресс.
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