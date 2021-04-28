В университетах Уругвая и Молдовы откроются центры арменоведения

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении планирует создать в университетах Уругвая и Молдовы центры арменоведения.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 28 апреля заявил заместитель министра НОКС Артур Мартиросян.

Он напомнил, что в восьми странах мира уже есть десять арменоведческих центров. Каждый год они пытаются открыть за рубежом по два центра. Этот год также не будет исключением.

“В центрах арменоведения представлены различные направления армянской культуры, истории Армении, армянской литературы. Мы хотим расширять и развивать эту сеть. Сейчас мы пытаемся разработать такую политику, чтобы центры сотрудничали друг с другом, а также с соответствующими институтами Национальной академии наук Республики Армения, ЕГУ и другими учреждениями и центрами”, - сказал заместитель министра.

При открытии центров Министерство образования и науки Республики Армения учитывает значение региона с точки зрения внешней политики, обращает внимание на наличие в стране армянской диаспоры, наличие армянского исторического наследия и рейтинг вуза.

В рамках программы, направленной на расширение сети арменоведения за рубежом, Министерство образования и науки продолжает оказывать содействие делу распространения армянского языка и арменоведения, его укреплению в университетах зарубежных стран и в их исследовательских центрах. Это дает широкую возможность заявить об армянской культуре и самобытности, повысить международный интерес нашего народа к культуре, а также способствовать сохранению армянских ценностей в армянских общинах.