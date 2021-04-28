Новоназначенный посол Японии вручил Ара Айвазяну копии верительных грамот

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян 28 апреля в связи с вручением копий верительных грамот принял новоназначенного посла Японии Фукусиму Масанори.

Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Поздравив посла с назначением на ответственную должность, и. о. министра Ара Айвазян выразил уверенность, что своей эффективной работой посол Масанори будет способствовать развитию многостороннего армяно-японского сотрудничества и обогащению двусторонней повестки.

Собеседники подтвердили взаимную готовность приложить совместные усилия для еще большего укрепления традиционно дружественных отношений

Ара Айвазян выразил глубокую благодарность японской стороне за содействие в борьбе против Covid-19, а также в адресации гуманитарных последствий турецко-азербайджанской агрессии.

Исполняющий обязанности министра Ара Айвазян и новоназначенный посол Японии обсудили ряд вопросов региональной стабильности и безопасности.