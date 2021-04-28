Блинкен считает необходимым прямой диалог между США и Россией

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что не знает, приняла ли официально российская сторона приглашение президента США Джо Байдена о встрече с Владимиром Путиным, но обсуждение идет, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Я не знаю, есть ли официальное согласие, но я знаю, что мы говорим об этом и говорим о сроках такой встречи", - сообщил Блинкен в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что важно иметь возможность "четко и прямо говорить с президентом Путиным" и лидерами других стран, с которыми у США есть разногласия.

Как сообщалось, 13 апреля Байден в телефонном разговоре предложил Путину в ближайшие месяцы встретиться в третьей стране.

16 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что предложение Байдена о встрече "фактически во многом пересекается с тем предложением, которое ранее озвучивал президент Путин".

18 апреля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что встреча Байдена и Путина обсуждается и должна состояться при наличии подходящих для нее условий.