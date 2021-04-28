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Французские парламентарии посетили Реабилитационный центр Защитника Отечества

Французские парламентарии посетили Реабилитационный центр Защитника Отечества

Парламентарии Франции посетили Реабилитационный центр Защитника Отечества и поинтересовались нуждами воинов, которым небходимо протезирование.

Как передает Арменпресс,  в центре были депутаты Ги Тесье, Франсуа Пупони, Ксавье Брето и сенатор Валери Буайе.

Директор Реабилитационного центра Защитника Отечества Айкуи Минасян представила гостям Группы дружбы Армения-Франция и Сената Франции историю, миссию и работу центра. Она рассказала и о многочисленных программах, направленных на обеспечение образования и занятости Защитников Отечества, осуществляемых центром.

Депутатам был представлен и открывшийся на днях Центр протезирования. Они поинтересовались состоянием здоровья воинов, нуждающихся в протезировании, высоко оценив проделанную центром работу. В конце встречи они подчеркнули, что проблемы военнослужащих и впредь будут находиться в центре их внимания.


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