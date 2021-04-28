Европарламент проголосовал за соглашение по отношениям между ЕС и Британией

Европарламент (ЕП) одобрил соглашение по двусторонним отношениям между Евросоюзом и Великобританией после выхода королевства из состава сообщества. Результаты голосования, которое состоялось накануне дистанционно, обнародовал в среду координатор ЕП по Brexit и лидер либералов Ги Верхофстадт, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Европарламент одобрил соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией! Первая в истории торговая сделка по созданию барьеров и устранению свобод? Провал для обеих сторон, но лучше, чем ничего", - написал он у себя в Twitter.