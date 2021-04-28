Абитуриенты из диаспоры и иностранцы могут участвовать в единых экзаменах

Молодые люди из диаспоры, иностранцы, желающие поступить в высшие учебные заведения Армении, смогут участвовать в единых экзаменах, которые пройдут летом.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 28 апреля заявил заместитель министра НОКС Артур Мартиросян.

По его словам, для абитуриентов из диаспоры и для иностранцев действует отдельный порядок, в котором есть 70 бесплатных мест для абитуриентов армянской национальности. Есть также места для платного очного и заочного обучения, процедуру которого обеспечиваем мы, но проверку знаний осуществят учебные заведения”, - отметил замминистра.

Заместитель министра подчеркнул, что, несмотря на пандемию, в прошлом году не было особого уменьшения количества абитуриентов. Мартиросян выразил надежду, что в 2021 году пандемия пойдет на спад, и число абитуриентов увеличится.