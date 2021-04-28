Французские военные предупредили Макрона об опасности расовой войны

Издание Valeurs actuelles опубликовало открытое письмо отставных французских генералов и офицеров к президенту страны Эммануэлю Макрону, в котором они предупредили об опасности расовой войны и госпереворота, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В этом письме свыше сотни французских отставных генералов и офицеров указывают на угрозу гражданской войны, которая исходит от религиозных фанатиков и исламистов, порядки которых противоречат французской конституции.

"Насилие растет с каждым днем. Кто бы десять лет назад предсказал, что профессор когда-нибудь будет обезглавлен при выходе из своего колледжа?", - задаются вопросом авторы письма.

Они также предупреждают о возможном государственном перевороте в случае, если Макрон продолжит бездействовать.

"Как мы видим, времени на промедление нет, иначе завтра гражданская война положит конец этому нарастающему хаосу, и количество смертей, за которое вы будете нести ответственность, начнет исчисляться тысячами", — резюмировали отставные военные.

Обращение, опубликованное в СМИ, поддержали лидер ультраправых Марин Ле Пен и около 1 тыс. действующих армейских офицеров и солдат, передает BBC News.

Министр Вооруженных сил Флоренс Парли напомнила, что служащим в вооруженных силах запрещено высказывать мнения по политическим либо религиозным вопросам. Против нарушителей "планируется ввести санкции", добавила она.

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