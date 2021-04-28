В Капане с 1 мая начнутся мероприятия проекта “Молодежная столица”

Год для Капана намечается достаточно активным. Город в 2021 году будет молодежной столицей Армении. Мероприятия в рамках проекта “Молодежная столица” стартуют с 1 мая.

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Мартиросян на состоявшейся в пресс-центре Арменпресс пресс-конференции рассказал, что будет реализована программа, насыщенная множеством мероприятий.

“Будут не только церемонии открытия и закрытия. В течение года в Капане планируется проведение различных мероприятий. В Капане планируется провести заседание Молодежного совета СНГ. Приглашаем наших партнеров из СНГ приехать и принять участие в заседании. Кроме того, в Капане пройдет финальный раунд акции “100 идей для СНГ”. Мероприятия запланированы на сентябрь-октябрь”, - сказал Артур Мартиросян.

Начальник управления молодежной политики и непрерывного образования министерства Гоар Мамиконян отметила, что на 1 мая, в день старта проекта, запланирован ряд мероприятий, и они ожидают активного участия молодежи.

С утра в Капан прибудут делегации из Еревана и из других регионов. Они пройдут маршем из парка мэрии к Мемориалу Багабурджа, где дадут дань памяти жертвам Арцахской войны. В Культурном центре Капана будет подписан меморандум с Министерством НОКС. Затем откроется выставка картин молодых художников. Ожидается и концертная программа”, - рассказала Гоар Мамиконян.

В ближайшие месяцы будут мероприятия общинного, регионального и национального значения.

Нарек Саркисян, представитель организации “Fitch”, сотрудничающей в рамках программы с министерством, отметил, что делается все, чтобы мероприятия прошли на должном уровне.

“Приглашаем всех в Капан. Мы призываем молодежь быть более активной. Помимо культурных мероприятий, будет и спортивная площадка, также будут дискуссии. Другими словами, все делается для того, чтобы Капан действительно почувствовал себя молодежной столицей страны”, - сказал Нарек Саргсян.

Организаторы отметили, что будут соблюдаться все противоэпидемические правила.