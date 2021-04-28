Время в Ереване: 11:07:36,   28 Апрель

В рамках Дней Франкофонии в Ереване состоится концерт “Перекресток французской музыки”

В рамках Дней Франкофонии в Ереване состоится концерт “Перекресток французской музыки”

В рамках Дней Франкофонии 29 апреля в Доме камерной музыки им. Комитаса состоится концерт  “Перекресток французской музыки”.

Как передает Арменпресс, на концерте выступят Ереванский государственный камерный хор (хормейстер - Кристина Восканян) и ансамбль старинной музыки “Тагаран” (художественный руководитель и дирижер - Заслуженный деятель культуры Республики Армения Седрак Ерканян).

Прозвучат произведения французских композиторов Клода Дебюсси, Мориса Равеля, Жана Батиста Люлли, Пьера Боне и других.

Термин “Франкофония” был введен в обращение в 1880 году французским географом Онезимом Реклю. Этот термин он использовал для описания людей и стран, которые говорят на французском языке. 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации