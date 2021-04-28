Аналитики узнали, как в мире изменилось отношение к США при Байдене

Отношение к Соединенным Штатам почти за 100 дней, прошедших после инаугурации президента США Джо Байдена, улучшилось в большинстве стран. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного компанией Morning Consult.

В своем исследовании сотрудники компании опросили взрослых жителей 14-ти стран, и в 12-ти из них отношение к США после прихода Байдена изменилось к лучшему, в целом показатель вырос на 9 процентных пунктов.

Лучше всего политические изменения восприняли в Германии, где образ США за три месяца работы новой администрации улучшился на 47 процентных пунктов. В России, несмотря на ухудшение отношений между двумя странами, облик США при администрации Байдена у жителей РФ немного улучшился - с 20 января процент респондентов, которые благосклонно относятся к Соединенным Штатам, увеличился с 40% до 43%.

Самые негативные изменения в общественном восприятии США произошли в Китае, где с приходом администрации Байдена отношение к стране ухудшилось на 13 процентных пунктов. В целом 74% жителей КНР воспринимают США негативно, 9% не имеют определенного мнения и лишь 17% относятся к стране положительно.

В Индии к США хорошо относятся 79% опрошенных, они продемонстрировали чуть большую лояльность, чем сами жители США - в своей стране к переменам позитивно относятся 78% респондентов.

В опросе, который проводился с 16 по 25 апреля, приняли участие не менее 1 100 жителей каждой страны, участвовавшей в исследовании.

Инаугурация Байдена после победы на президентских выборах состоялась 20 января. Сотый день его работы на посту главы американской администрации приходится на 29 апреля.