Государственный симфонический оркестр Гюмри продолжает программу “Школьная филармония”

Государственный симфонический оркестр Гюмри продолжает серию концертов в рамках программы “Школьная филармония”.

Как сообщает Арменпресс, программа, запущенная Министерством образования, науки, культуры и спорта Армении в ноябре 2018 года, и приостановленная из-за эпидемии, продолжается в этом году. Все учащиеся смогут бесплатно 3 раза посетить три учреждения культуры: музей, театр и концертный зал. “Мы рады, что Гюмрийский государственный симфонический оркестр получил возможность воспользоваться этой программой. У нас уже было несколько концертов. В ближайшее время, 30 апреля, в 15:00 мы дадим концерт в Гюмрийском детском доме. Программа очень сильная с разных точек зрения: школьникам предоставляется возможность познакомиться с классическим искусством, укрепляются межрегиональные связи, развивается внутренний туризм. Это прекрасная возможность бесплатно посетить учреждения культуры и встретиться с высоким искусством. Такие концерты будут каждую пятницу”, - рассказала Арменпресс директор Гюмрийского государственного симфонического оркестра Сона Ованнисян, отметив, что помимо концерта дети знакомятся и с музыкальными инструментами, им рассказывает о них, и сами дети пробуют играть на них. “Помимо концертной части, у нас есть познавательная, представляется история оркестра, музыкальные инструменты, каждый может попробовать поиграть на этих инструментах”, - сказала Сона Ованнисян.

Оркестр составил репертуар с учетом возрастных групп. “Есть 4 программы для разных возрастных категорий. Дети слушают произведения как армянских, так и европейских классиков”, - добавила Сона Ованнисян. В рамках программы “Школьная филармония” запланированы концерты и в Артике и в Маралике.

Программа абонемента рассчитана для учащихся с 1 по 12 классы государственных общеобразовательных школ и для учителей. Он позволяет каждому ученику и преподавателю 3 раза бесплатно посетить три учреждения культуры. Цель программы - связать школу с культурным центром, содействовать художественному воспитанию детей, подростков и эстетике. Программа внедрения системы школьного абонемента стартовала в ноябре 2018 года.

Арменуи Мхоян