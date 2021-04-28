ВМС США открыли предупредительный огонь в сторону иранских кораблей

Военный корабль ВМС США произвел предупредительные выстрелы в сторону иранских катеров, которые подошли к нему на расстояние 68 ярдов (примерно 62 м - ИФ). Как сообщает Арменпресс, об этом передает ABC News.

Инцидент произошел в понедельник вечером, когда три быстроходных катера Корпуса стражей Исламской революции Ирана (IRGCN) приблизились к патрульному кораблю ВМС США USS Firebolt и катеру береговой охраны США Baranoff в северной части Персидского залива. Американские экипажи неоднократно предупреждали суда КСИР по радио и другим устройствам, но иранские суда продолжали свои маневры. Затем экипаж Firebolt произвел предупредительные выстрелы, и иранские суда отошли в сторону.

"Действия ВМФ КСИР увеличили риск просчета и/или столкновения" и "не соответствовали" международным правилам, регулирующим морские операции, заявили в ВМС США.

Корабли береговой охраны США действуют в Персидском заливе с 2003 года и находятся под контролем 55-й оперативной группы Центрального командования ВМС США.