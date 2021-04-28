29 апреля будет приостановлена подача газа некоторых районов Еревана и ряда сел Арагацотна

ЗАО «Газпром Армения» сообщает, что для проведения работ по прокладке газопровода и плановух работ 29 апреля с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача газа в некоторых районах Еревана: административного района Шенгавит, по улицам Багратуняц, Кургинян, Маршала Исакова. Также коммунальных объектов, АГНКС ООО «Мульти Леон-1», Посольства США и прилегающих частных домов, с 09:00 до 18:00 в районах «Тандзанотс», «Мугни» г. Аштарака Арагацотнской области, сел Карби, Уши, Оганаван, Арташаван, Сагмосаван, Агарак, Агдск, Бюракан, Антарут, Воскехат, Кош, Уджан и различных прилегающих общественных объектов и станций АГНКС.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.