Миротворцы от степанакертцев получили более трех с половиной тысяч обращений за содействием

Пункт приема граждан Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента продолжает свою работу в Степанакерте.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны РФ. В центре действует и горячая линия предоставления информации о пропавших без вести, по гуманитарной помощи, содействию по трудоустройству и по других проблемных вопросам.

“Сегодня получены заявки от 10 арцахцев. Основными вопросами остаются поиски без вести пропавших военнослужащих, восстановление домов, разрушенных во время обстрелов. Два фермера подали заявки на очистку своих садов от снарядов”, - рассказал представитель Центра гуманитарного реагирования Дмитрий Серов.

Всего в пункт приема граждан за помощью обратилось около 3 600 граждан. Из них более 800 заявок поступило на горячую линию.

Дежурные офицеры, которые принимают заявления по телефону или лично, выясняют характер проблемы, узнают у родственников о предполагаемом исчезновении военнослужащего и фиксируют контактные данные. Все заявки заносятся в базу данных и передаются совместным поисковым группам.