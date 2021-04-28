По состоянию на 11:00 28 апреля в Арцахе подтверждено 9 новых случаев COVID-19. Инфицированные лица из ранее выявленных очагов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минздрав Арцаха.

За прошедший день проведено 93 тестов. Таким образом, общее количество тестов в Арцахе достигло 23 790. Подтверждено 2 661 случая COVID-19. В 2021 г. в Арцахе проведено 6 335 тестов на COVID-19, из которых 777 оказались с положительным результатом.

В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 30 пациенов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.